Doveva essere in carcere e invece si nascondeva in un campo nomadi: arrestato

Martedì mattina, durante un predisposto controllo all’interno di un campo nomadi di Lobia di San Giorgio in Bosco, i carabinieri della stazione di Piazzola sul Brenta hanno arrestato K.L., 54enne di Gemona del Friuli (Udine), senza fissa dimora. L'uomo è stato rintracciato all’interno di una roulotte.

DOCUMENTI. Il 54enne ha mostrato ai carabinieri una carta di identità sulla quale era stata applicata la propria fotografia, ma le generalità appartenevano ad un'altra persona. I militari hanno quindi fatto degli accertamenti e l’uomo, vistosi scoperto, ha tentato una fuga disperata aggredendo i militari che, dopo una breve colluttazione lo hanno immobilizzato.

REATI. Terminate le verifiche sulla carta d'identità i carabinieri hanno scoperto quale fosse il motivo per il quale l’uomo aveva tentato la fuga: nei suoi confronti era pendente un ordine di carcerazione per cumulo di pene emesso dalla Procura della Repubblica del tribunale di Udine, che dispone la sua detenzione dovendo escontare la pena di 4 anni, 9 mesi e 2 giorni di reclusione per i reati di furto, rapina, resistenza a pubblico ufficiale, evasione ed altri reati minori.

CONVALIDA. Reati ai quali si aggiunge il reato di resistenza a pubblico ufficiale commesso nei confronti dei militari operanti e il possesso del documento falsificato. K.L è stato portato in carcere e mercoledì dovrà comparire in udienza per la convalida dell’arresto in flagranza relativo ai reati commessi contestualmente al suo fermo.