In piazza con il giubbotto rubato a una ragazza: nelle tasche nascondeva la droga

Denunciato per colpa di un giubbotto: è quanto successo a un giovane straniero, fermato con addosso una giacca rubata.

Incastrato

Lo hanno rintracciato e messo davanti all'evidenza i carabinieri intervenuti dopo una segnalazione. B.A., 18enne tunisino irregolare in Italia, mercoledì bazzicava all'angolo tra corso Vittorio Emanuele II e Prato della Valle. Indossava un giaccone Napapijri, un modello da donna che non è passato inosservato. Dettaglio rilevante: non era suo. Ne aveva denunciato il furto due giorni prima una 23enne padovana, che aveva fatto di tutto per recuperarlo.

Verifiche e provvedimenti

É bastato controllarlo per avere la conferma: corrispondeva perfettamente alla descrizione. Il giaccone è stato sequestrato per essere restituito mentre il ragazzo, che non ha saputo spiegare dove lo avesse preso, è stato denunciato per ricettazione. Resta ora da capire se sia anche l'autore materiale del furto o se lo abbia comprato da qualcuno. A peggiorare la sua situazione è stato il contenuto di una tasca, dove è stato trovato mezzo grammo di hashish che gli è costato una segnalazione alla prefettura come consumatore di stupefacenti.