Si prendono a botte brandendo una catena e dei pezzi di vetro: denunciati in tre dalla polizia

Sono stati sorpresi dalla polizia mentre si picchiavano in viale Codalunga armati anche di cocci di vetro, probabilmente di bottiglia, e con una catena.



LA RISSA. La rissa domenica mattina attorno alle 5: gli agenti stavano passando con la volante in zona quando hanno notato il trio litigare. Bloccati, sono stati indentificati: si trattava di un 30enne e un 25enne di origine nigeriana e di un 20enne di origine moldava. Quest'ultimo agli agenti ha confessato di essere sceso in strada a discutere perchè avrebbe sorpreso i due africani a vendere droga. Di lì la rissa. Tutti e tre sono stati indagati in stato di libertà perchè responsabili di rissa e porto di oggetti atti a offendere.