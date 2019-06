Intenti suicidi e giorni di silenzio: l'intervento dei carabinieri salva un uomo e una donna

Un 47enne ha inviato sul telefonino di alcuni amici dei messaggi che non lasciavano presagire nulla di buono. Una donna ha invece troncato i contatti con i familiari, spaventandoli terribilmente. Entrambi sono stati affidati ai sanitari dopo essere stati soccorsi dai militari.

Insani propositi

La prima chiamata arrivata alla caserma di viale delle Terme risale a mercoledì pomeriggio. Alcune persone, amici e conoscenti del 47enne, avevano ricevuto sui loro telefonini degli sms inquietanti. Il padovano che da tempo vive ad Abano sembrava convinto a farla finita. Ottenuto l'indirizzo una pattuglia si è precipitata a casa sua, trovandolo disperato e solo. Per fortuna sono arrivati in tempo e, dopo averlo confortato, lo hanno convinto a seguire i paramedici al pronto soccorso dove ne è stata accertata la buona salute. Resterà in osservazione per trovare aiuto davanti a questo momento di crisi.

Donna alterata

La tregua è durata giusto poche ore, perché nella tarda mattinata di giovedì l'allarme è tornato a scattare. Stavolta a rivolgersi ai carabinieri erano i parenti di una 61enne. Da diversi giorni non riuscivano a contattarla in alcun modo e, vivendo in un'altra città, temevano per la sua incolumità. Anche in questo caso la donna era in casa, in grande difficoltà sia fisica che psicologica. Con tutta probabilità aveva ingerito delle sostanze, forse medicinali, che l'hanno mandata in confusione. Presa in carico dall'ambulanza è stata ricoverata nell'ospedale cittadino.

Interventi d'urgenza alle Terme

Poche ore prima, nel cuore della notte, una 69enne era stata salvata in extremis dai carabinieri che l'avevano estratta a braccia dall'incendio che ne ha devastato l'abitazione a Monselice. Niente da fare invece per un 84enne svizzero, stroncato da un malore mercoledì mattina in un bar nella zona perdonale di Abano.