In macchina con coltelli e marijuana, a casa tutto l'occorrente per lo spaccio: denunciati

Sono stati fermatii per un controllo a bordo della loro vettura, una Fiat Punto, e sono stati trovati in possesso di droga e armi.

Denunce

Il controllo sabato pomeriggio attorno alle 14 a Selvazzano Dentro dove in due sono stati pizzicatin in possesso di due coltelli con lama di 9e 10 centimetri. Immediatamente i carabinieri che hanno trovato i fendenti e 1,67 grammi di marijuana hanno proceduto al controllo nell'abitazione di uno dei due malviventi, un 21enne residente a Camposampiero. All'interno della casa i militari hanno rinvenuto tutto l'occorrente per lo spaccio: bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e, nascosti nel doppiofondo di quattro lattine per la Coca Cola anche 2,84 grammi di marijuana e di 7,15 grammi di hashish. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro: i due sono stati denunciati.