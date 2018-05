Controlli antidroga: mille euro in contanti e un bilancino fanno scoprire due pusher

Nell'ambito dei controlli mirati per contrastare lo spaccio di droga in città i carabinieri hanno fermato due persone, trovate con addosso diversi grammi di stupefacente. Uno è stato denunciato, l'altro è finito in manette.

L'arresto

Il primo episodio nel pomeriggio di mercoledì, quando i carabinieri di Prato della Valle in servizio in viale Europa hanno individuato un 32enne tunisino irregolare che aveva con sè quattro involucri di cocaina. Oltre alle dosi pronte per essere spacciate, l'uomo aveva anche 1.100 euro in contanti, di cui non ha saputo giustificare la provenienza e che sono quindi con tutta probabilità i soldi ottenuti con la vendita della droga. Colto in flagranza di reato, lo straniero è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e il grammo e mezzo di coca è stato sequestrato.

La perquisizione

Nella notte è toccato agli uomini del nucleo radiomobile intervenire controllando P.D.F., 47enne avvistato in via Vicenza con una dose di cocaina e un bilancino di precisione. Se l'esigua quantità di droga poteva far pensare all'uso personale, lo strumento - usato per pesare con esattezza le dosi da vendere - ha invece insospettito i militari, che ne hanno perquisito l'abitazione. Sospetti confermati, perchè in casa sono stati trovati 14 grammi di hashish, una pastiglia di ecstasy e della marijuana. L'uomo è stato denunciato anch'egli per detenzione ai fini di spaccio.