Festa del Santo: le modifiche agli orari di tram e bus e i dettagli dello sciopero

Da Pontevigodarzere per Padova: le corse giunte in via Tiziano Aspetti, al semaforo dovranno svoltare a destra in via Ansuino da Forlì, proseguire in via Donato Bramante - via Crivelli - via Michelangelo Buonarroti - Cavalcavia Borgomagno - Autostazione di Padova.