Via Cairoli, il dietrofront di Lorenzoni: riapertura al traffico veicolare dopo sette mesi

Si ritorna all'antico: come riporta "Il Mattino di Padova", da venerdì 5 ottobre via Cairoli è stata riaperta al traffico.

Il cambio

E si tratta di un dietrofront (su richiesta dei residenti, esasperati dal degrado della zona acuitosi dopo la decisione della chiusura) del vicesindaco Arturo Lorenzoni, dato che a marzo era stato deciso il cambio di viabilità in zona Stazione in nome del tram. Ora, invece, la strada che collega viale Codalunga a corso del Popolo è stata riaperta al traffico, anche se gli automobilisti che la percorrerano dovranno armarsi di pazienza in quanto il semaforo che ne regola la circolazione è stato tarato con uno "stop" lungo così da salvaguardare il transito dei mezzi pubblici.