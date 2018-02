Pagamento dei diritti Siae, l'Appe: "Sconti per i soci, ma quest'anno niente proroghe"

L’Associazione Provinciale Pubblici Esercizi - Appe di Padova informa che il 28 febbraio scadrà il termine per il versamento alla Siae dei diritti d’autore da parte dei titolari di bar, ristoranti, trattorie e pizzerie per la diffusione sonora e/o videosonora di musica d’ambiente.

Bonus per gli associati e niente proroghe

"Gli associati Appe godono di un interessante sconto sull’importo - dichiara il segretario Filippo Segato - purché presentino alla Siae il certificato rilasciato dall’associazione. Invece i diritti pagati in ritardo non usufruiscono dei benefici associativi e sono gravati dall’applicazione di penali. Siae, peraltro, ha già fatto sapere che quest’anno non ci saranno proroghe, salvo per i Comuni danneggiati dal sisma del 2016 in centro Italia".

Informazioni utili

Per ulteriori informazioni e per ottenere il certificato rivolgersi alla segreteria Appe: 049.7817222 - email appe@appe.pd.it