"Babbo Natale e la pozione delle 13 erbe", spettacolo al Teatro Verdi di Padova

Prosegue il tour nazionale di Babbo Natale e la pozione delle 13 erbe.

Il fantasy in stile musical per grandi e piccini di Fondazione Aida e Ricola sarà presentato il 5 gennaio alle ore 16 al Teatro Verdi di Padova, per la rassegna Domeniche in famiglia.

Con la partecipazione straordinaria dei danzatori Elisa Cipriani e Luca Condello, solisti della Fondazione Arena di Verona.

Babbo Natale e la pozione delle 13 erbe è una commedia musicale con trama e canzoni completamente originali, che, nel rispetto della tradizione e della magica atmosfera del Natale, porterà bambini e genitori attraverso un viaggio avventuroso che li condurrà dal laboratorio segreto di Babbo Natale, ai boschi incantati della lontana Svizzera fino al Polo Nord e al palazzo di ghiaccio della Regina Tormenta.

Il tutto per trovare le tredici erbe della magica pozione in grado di liberare Babbo Natale dal terribile incantesimo che gli è stato scagliato e salvare il Natale.

La tournée proseguirà fino all'8 gennaio. Oltre a Padova il musical è stato presentato anche a Cento (FE), Mantova, Saronno (VA), Vallelaghi (TN), Malo (VI), Gorgonzola (MI), Bologna e Guidizzolo (MN).

Chiuderanno il tour le repliche del 6 e 8 gennaio a Verona e Trento.

In occasione delle repliche sarà possibile assaggiare le caramelle Ricola e assaporare tutto il potere delle erbe officinali svizzere. Ogni bambino riceverà il suo personale sacchettino con le inimitabili e originali caramelle alle erbe per portare con sé la magia delle 13 erbe Ricola.

LO SPETTACOLO

La bellissima ma crudele Regina Tormenta, dopo aver scagliato su Babbo Natale un terribile incantesimo e avergli congelato il cuore, si è impadronita della magica slitta per portare a termine il suo diabolico piano: sostituirsi a Babbo Natale e durante la notte di Natale portare freddo e gelo su tutto il globo in modo da impedire lo scioglimento del Polo Nord e del suo meraviglioso palazzo.

Nikolas, l'apprendista di Babbo Natale, e Rudolph, la fidata renna dal naso rosso, dovranno allora avventurarsi nei boschi incantati della lontana Svizzera alla ricerca del Vecchio Gnomo Saggio, il solo in grado di indicare loro dove crescono le tredici erbe necessarie per realizzare la magica pozione capace di sciogliere l'incantesimo e liberare Babbo Natale.

Una girandola di avventure e colpi di scena per un vero e proprio Fantasy in stile musical emozionante e divertente.

Uno spettacolo esuberante con trama e canzoni completamente originali, ma sempre nel rispetto della tradizione e della magica atmosfera del Natale.

La regia è affidata a Raffaele Latagliata, attore e regista che spazia da anni tra il teatro di prosa e quello musicale. Diplomato presso la BSMT, Berstein School of Musical Theatre, vanta una lunga collaborazione con la Compagnia della Rancia, con Nicola Piovani, Daniele Salvo, Gianfranco De Bosio e molti altri.

Liriche e musiche originali di Laura Facci, drammaturgia di Raffaele Latagliata e da Pino Costalunga, attore, regista esperto di letteratura per ragazzi.

Su oltre duecento candidati proventienti da tutta Italia sono stati selezionati: Carlo Alberto Montori (Babbo Natale e Gnomo saggio), Marco Gabrielli (Nikolas), Danny Bignotti (Renna Rudolf) e Agnese Falongo (Tormenta e Dora). Il musical si avvale inoltre della partecipazione straordinaria dei danzatori Elisa Cipriani e Luca Condello (nei ruolo di Riffo e Raffo) solisti del corpo di ballo della Fondazione Arena di Verona.

BIGLIETTI

Posto unico numerato 8 euro, in vendita online su www.teatrostabileveneto.it e alla biglietteria del Teatro Verdi con i seguenti orari: il lunedì dalle 15 alle 18.30, dal martedì al venerdì dalle 10. alle 13 e dalle 15 alle 18.30 e il sabato dalle 10 alle 13.

Il giorno dello spettacolo la biglietteria apre un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

INFORMAZIONI