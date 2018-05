A Padova dal 13 al 20 maggio Ambiente e cultura festival 2018

Ambiente e Cultura Padova nasce come contenitore delle molte iniziative che il Settore Ambiente e Territorio organizza per promuovere una riflessione su tematiche di particolare rilevanza sociale e ambientale attraverso la realizzazione di spettacoli teatrali, conferenze, mostre fotografiche, campagne di sensibilizzazione. Lo scopo di queste iniziative - promosse dall’Assessorato all'Ambiente e dal Settore Ambiente e Territorio del Comune di Padova, con la collaborazione della Scuola di Musica Gershwin - è di portare all’attenzione del pubblico diverse tematiche ambientali.

Edizione 2018

L’edizione 2018 del Festival Ambiente e Cultura si preannuncia ancora più ricca rispetto alla precedente, non più focalizzata su un singolo tema, ma ogni giorno su un argomento diverso: adattamento ai cambiamenti climatici, educazione ambientale, acquisti verdi, economia circolare, energia. Ogni tematica sarà approfondita attraverso declinazioni culturali ed artistiche differenti, ma sempre pensate e realizzate con la stessa leggerezza e con l’auspicio che da piccoli gesti quotidiani si inneschi un grande cambiamento all’insegna della sostenibilità di cui siamo tutti responsabili. Un programma pensato e realizzato nel territorio e per territorio, mantenendo uno stretto e significativo dialogo con le realtà artistiche, culturali, istituzionali ed imprenditoriali che lo caratterizzano e che contribuiscono a dare ulteriore valore e identità al Festival.

Il festival

Il Festival Ambiente e Cultura si apre domenica 13 maggio con il tema “Le tante strade della sostenibilità”: intese sia come le strade dell’Arcella che, grazie alla “Domenica sostenibile – Vivi la città senza auto”, si animeranno di numerose attività promosse dalle associazioni di quartiere; sia i 18 mila km di strade percorse in bici da Siméon e Alexandre che nel film documentario “On the green road” raccontano le attività ecologiche portate avanti nel Sud del mondo (proiezione alle ore 20 al Parco Fenice anticipata da Aperitivo sostenibile alle 19).