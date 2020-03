Gli Amici della musica di Padova sospendono tutte le attività concertistiche fino al 3 aprile

Per ridurre al minimo il rischio di peggioramento della crisi in corso è necessario agire con responsabilità e con spirito di collaborazione, pertanto con grande rammarico gli Amici della Musica di Padova, condividendo le direttive del DPCM 4 marzo 2020, rinviano a data da destinarsi tutte le attività in calendario (concerti, conferenze, film) fino alla data del 3 aprile 2020.

«Cercheremo per quanto possibile di riprogrammare tutti gli eventi previsti con un calendario attento anche alle esigenze del nostro pubblico, e ne daremo notizia con tempestività».

- domenica 8 marzo, Nicola Losito, Domenica in Musica, Sala dei Giganti

- sabato 14 marzo, Consort del Conservatorio Pollini, Portello in Musica, Oratorio Beata Elena

- domenica 15 marzo, Duo Dallagnese, Domenica in Musica, Sala dei Giganti

- domenica 15 marzo, Nicolò Sari, Portello in Musica, Chiese Ognissanti e Beata Immacolata

- venerdì 20 marzo, Jan Michiels, Stagione Concertistica, Auditorium Pollini

- sabato 21 marzo, Maratona Shostakovich, Una cattedrale per Bach, Auditorium Pollini

- domenica 22 marzo, Giovanni Calò, Domenica in Musica, Sala dei Giganti

- domenica 22 marzo, Ilaria Centorrino, Una cattedrale per Bach, Chiesa S.Antonio Abate

- lunedì 30 marzo, Yury Favorin, Stagione Concertistica, Auditorium Pollini

ed inoltre:

- lunedì 16 marzo, Conferenza di Alessandro Tommasi, Istituto di Cultura Italo-Tedesco

- mercoledì 25 marzo, Film sul futurismo russo, Istituto di Cultura Italo-Tedesco

- lunedì 14 marzo, Coro Voci Bianche Pollini, Attivamente, Scuola Ca' Tiepolo Porto Tolle

- martedì 24 marzo, Coro Voci Bianche Pollini, Attivamente, Scuola A. Mario Lendinara

- martedì 31 marzo, Coro Voci Bianche Pollini, Attivamente, Scuola Marconi Ceregnano

Il nostro ufficio rimarrà aperto per qualsiasi informazione.

Per informazioni

Tel. 049 8756763, info@amicimusicapadova.org

www.amicimusicapadova.org - www.facebook.com/amicimusicapadova

Info web

https://www.amicimusicapadova.org/news/detail/comunicato-sospensione-attivita-concertistiche-fino-al-3-aprile-2020/

