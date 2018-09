Un patrimonio inestimabile, tutto da omaggiare: l'Archivio di Stato di Padova celebra i suoi primi 70 anni

In grande stile. Sabato 22 settembre 2018 dalle ore 15 alle ore 18, presso la sede in via dei Colli 24, prenderà avvio un ciclo di iniziative per celebrare i settant’anni dell’Archivio di Stato di Padova.

L'Archivio di Stato

La manifestazione, organizzata nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio Culturale, proporrà una conferenza che ripercorrerà le vicende salienti, affatto peculiari, della nascita e della storia dell’istituto nonché le attività di tutela e valorizzazione svolte sul patrimonio, una mostra di documenti inediti provenienti dall’Armarium secretorum e visite guidate ai depositi archivistici e ai laboratori di restauro e fotoriproduzione. L’Archivio di Stato di Padova è un istituto relativamente giovane nell’ambito culturale padovano, se paragonato ad altre istituzioni cittadine (Curia vescovile, Università degli Studi, biblioteche Civica e Universitaria, musei cittadini, Orto botanico, etc.), ma conserva un patrimonio culturale molto antico e di eccezionale rilevanza, in cui ogni anno studiosi e ricercatori di tutto il mondo interrogano e interpretano le testimonianze del passato, al pari di molti cittadini i quali vi cercano le proprie origini oppure trovano documenti utili per attestare propri diritti.

La conferenza

La conferenza sarà tenuta dalla direttrice dell'Archivio di Stato di Padova, Cristina Tommasi, e dagli archivisti di Stato Andrea Desolei e Nicola Boaretto. Nel corso della conferenza verranno ripercorse le tappe della nascita e dello sviluppo dell’Istituto, partendo dalla creazione dell’Archivio civico antico nel 1871 fino ai giorni nostri, saranno illustrati i risultati raggiunti in questi settant’anni e illustrate le prospettive future. L’evento vuole essere l’occasione per far incontrare al pubblico l’Archivio di Stato, rinforzando e arricchendo il legame che esiste tra la città di Padova, il territorio provinciale e i documenti che ne testimoniano la storia, offrendo a tutti la possibilità di conoscere e sperimentare un contatto diretto con l’importante patrimonio documentario di questa istituzione culturale.

Info

Per informazioni e prenotazioni delle visite guidate: email as-pd@beniculturali.it, tel. 049 624146.