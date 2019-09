"Più pedali, meno ti ammali": anche l'Ulss 6 Euganea a favore della mobilità sostenibile

Lo slogan è forse "forte". Ma proprio per questo colpisce in maniera ancor più efficace: l'Ulss 6 Euganea aderisce alla settimana europea della mobilità sostenibile al grido di "Più pedali, meno ti ammali".

L'iniziativa

A spiegare l'iniziativa (in programma venerdì 20 settembre e in cui invitano i propri dipendenti ad andare al lavoro in bicicletta) viene spiegata così sulla propria pagina Facebook dall'Ulss 6 Euganea: "Non inquina e fa bene alla salute, costa poco, è divertente, libera la città e le campagne da auto e inquinamento. Ma gli studi scientifici ci dicono anche che rende tutti più felici, diminuisce l’affaticamento e - come se non bastasse - allunga pure la vita. Esistono molte ragioni per cui inforcare la bicicletta e farne il proprio mezzo abituale di spostamento. Noi dell’Ulss 6 Euganea ne siamo al punto convinti che abbiamo deciso di aderire alla “Settimana Europea della Mobilità Sostenibile… in bicicletta 2019”, promossa come ogni anno dall’Unione Europea e dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (Fiab) dal 16 al 22 settembre. L’iniziativa nasce per promuovere la mobilità sostenibile e per incoraggiare gli studenti e i lavoratori che sono in condizione di poterlo fare ad adottare l’abitudine quotidiana, salutare ed ecologicamente sostenibile di recarsi in bicicletta nel proprio luogo di lavoro e di studio. Noi lo faremo, e posteremo qui la nostra foto corredata dell’hashtag #piùpedalimenotiammali. E voi?". Non resta che accogliere l'invito...