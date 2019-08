Castello Festival, Andrea Pennacchi ed Erika Iervolino raccontano a teatro i grandi artisti del Novecento

Il programma di Castello Festival 2019 propone questa settimana un appuntamento imperdibile per gli appassionati del teatro, dell'arte e della musica con la prima assoluta dello spettacolo L'arte magica di Dalì, Picasso, Ernst e Magritte che vedrà esibirsi a Padova, venerdì 30 agosto alle ore 21:30, un cast di artisti molto amati dal pubblico padovano: l'attore Andrea Pennacchi, la storica dell'arte Erika Iervolino, il collettivo musicale Sabir Ensemble e il regista e videomaker Francesco Lopergolo.

Spettacoli

In prima assoluta verrà rappresentato l'ultimo prodotto del format ArtEmusica, un evento speciale tra parole, musiche e immagini dedicato ad alcuni degli artisti più eclettici, innovativi e controversi del Novecento. La vita e le opere di Salvador Dalì, Pablo Picasso, Max Ernst e René Magritte rivivranno nella narrazione di Erika Iervolino, storica dell’arte e ideatrice del format ArtEmusica, che condurrà gli spettatori in un viaggio tra suggestioni, immagini, suoni e colori con gli interventi teatrali di Andrea Pennacchi su testi scritti da Massimo Carlotto e Carlo Lucarelli. Un’esperienza coinvolgente e immersiva grazie alle proiezioni in multivisione di Francesco Lopergolo e alle musiche dal vivo tra jazz e world music del Sabir Ensemble diretto da Maurizio Camardi.

Biglietti

I biglietti per assistere allo spettacolo (posto unico non numerato 10€) sono disponibili sia in prevendita (presso Gabbia Dischi, HiFi Record e nei circuiti Vivaticket e Tickemaster) sia la sera dell'evento alla cassa del Castello Carrarese fino a esaurimento della capienza. Lo spettacolo rientra nel cartellone di Castello Festival, rassegna di spettacoli promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e la main sponsorship di Argos. La direzione artistica è firmata da Maurizio Camardi mentre l'organizzazione generale è a cura della Scuola di Musica Gershwin in collaborazione con Zed Live, Veneto Jazz, Dal Vivo Eventi, Conservatorio Pollini, Osservatorio Astronomico di Padova, Teatro Boxer e Il Chiosco, che gestisce anche quest'anno il punto ristoro Chiosco al Fresco. Partner della rassegna sono Hotel Methis, Radio Cafè, Radio Stereo Città e noi di PadovaOggi.