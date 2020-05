“SpritzNews - I fatti della settimana” commentati da Alessandra Sardoni e Dario Di Vico

Mai come in queste ultime settimane è evidente l’importanza di sapere leggere le notizie, di distinguere tra fatti veri e fake news: è per questo che – in occasione dell’edizione 2020 de “Il maggio dei libri” – ItalyPost si inserisce nel palinsesto proposto dalla Rete delle Biblioteche Vicentine con un ciclo di quattro incontri “SpritzNews – I fatti della settimana”, in programma ogni sabato, alle ore 11, dal 9 al 30 maggio.

Alessandra Sardoni di La7 e Dario Di Vico del Corriere della Sera

A commentare le notizie più importanti degli ultimi sette giorni due giornalisti d’eccezione – Alessandra Sardoni di La7 e Dario Di Vico del Corriere della Sera – che guideranno il pubblico rigorosamente online. Esteri, politica italiana, economia, cultura, oltre naturalmente al covid-19: sono queste le sezioni tematiche che verranno approfondite durante i 60 minuti di ciascun appuntamento.

Come partecpiare

Gli eventi, ogni sabato alle 11, dal 9 al 30 maggio sono aperti a tutti. per partecipare agli incontri online, cliccare qui

