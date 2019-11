Dall'impresa alla... filiera: convegno per raccontare "Le eccellenze agroalimentari di Pontelongo"

Perché se non si racconta, il cambiamento non si apprezza e non si sviluppa: si intitola "Le eccellenze agroalimentari di Pontelongo" l'importante convegno in programma domenica 24 novembre presso il famoso Zuccherificio del comune della Bassa Padovana.

Le eccellenze agroalimentari di Pontelongo

Si parlerà della storia e futuro dello Zuccherificio ma anche del Molino Rossetto, del Caseificio Scacco e del Ristorante Lazzaro 1915, per un percorso "dall’impresa alla filiera". Imprenditori, lavoratori, tradizione, innovazione, responsabilità sociale e sostenibilità: sono questi gli asset che caratterizzano la storia e il futuro di tre aziende agroalimentari e un ristorante stellato.

Il programma

Domenica 24 novembre, ore 9.30-11.30, Zuccherificio di Pontelongo: “Le eccellenze alimentari di Pontelongo”. Introduce e coordina il Sindaco Roberto Franco. I protagonisti: Claudio Gallerani, Chiara Rossetto, Simone Scacco, Pier Giorgio Siviero. Invitati e partecipanti: cittadini e consumatori, produttori agricoli, aziende dell’indotto e acquirenti i prodotti delle aziende. Sono stati invitati anche il Ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova, l’Assessore all’Agricoltura del Veneto Giuseppe Pan, l’Assessore allo Sviluppo Economico del Veneto Roberto Marcato, il Sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta. Al termine del convegno visita agli stand aziendali e aperitivo augurale.