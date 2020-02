Coronavirus: sospesi tutti gli spettacoli in programmazione al teatro Ferrari

In ottemperanza all’ordinanza emessa dal Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Veneto sulle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’appuntamento previsto per il 29 febbraio (ore 21) al Teatro Ferrari di Camposampiero con “Fame mia. Quasi una biografia” di Annagaia Marchioro è sospeso. Lo spettacolo verrà recuperato in data da destinarsi, che verrà comunicata appena possibile.

Info utili

Le attività del Teatro Ferrari riprenderanno lunedì 2 marzo, salvo ulteriori variazioni che verranno tempestivamente comunicate. Gli uffici rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento: ufficio Teatro Ferrari al telefono 366 6502085 - mail info@teatroferrari.it; www.teatroferrari.it;

https://www.facebook.com/TeatroFerrari/.