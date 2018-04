DIGITALmeet torna a Padova e coinvolge i cittadini con il progetto “Proponi il tuo evento”

Dopo lo strepitoso successo dell'edizione 2017, che ha portato a padova più di cento eventi e registrato 20mila presenze, DIGITALmeet torna in città. Porte aperte con “Proponi il tuo evento” per il festival sul mondo del digitale che rilancia il bottom up dal 17 al 21 ottobre.

Una kermesse aperta a tutti

La spinta, anche quest’anno, partirà dal basso. DIGITALmeet rilancia la filosofia del bottom up: il più grande e diffuso festival italiano sul mondo del digitale, organizzato da Fondazione Comunica e Talent Garden Padova, torna dal 17 al 21 ottobre e come lo scorso anno spalanca le sue porte ai contributi dall’esterno.

I numeri

I numeri dimostrano che negli ultimi anni l’interesse per il digitale è cresciuto di pari passo con DIGITALmeet: il bilancio dopo cinque edizioni parla di 20 eventi, 78 speaker e 4mila presenze (solo al Nordest) nel 2013 contro 143 eventi, 300 speaker e 19mila presenze (in dieci regioni) nel 2017, grazie anche e soprattutto al contributo spontaneo di realtà vicine ai territori che vogliono giocare un ruolo attivo nella sfida dell’innovazione.

"Proponi il tuo evento": l'iniziativa

Accanto alle digistar, insomma, ci sarà spazio anche per neofiti e periferie. Per rinnovare questo impulso e captare nuovi spunti che andranno ad arricchire il prossimo programma, DIGITALmeet invita tutti a partecipare con un contributo originale: l’iniziativa si chiama “Proponi il tuo evento” ed è rivolta a imprese, associazioni, istituzioni e cittadini che vogliono proporsi per parlare di argomenti come IoT, cybersecurity e digitale in tutte le sue forme. Per partecipare basta collegarsi al link, inserire i propri riferimenti e una descrizione dell’evento che si intende realizzare. I candidati poi verranno ricontattati dagli organizzatori del festival per concordare l’intervento, coerentemente con lo slogan “Scopri, usa, sogna, crea”. C’è tempo fino al 16 settembre.