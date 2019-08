European Gospel Festival, tre giorni straordinari a Montegrotto Terme 

Montegrotto capitale europea del gospel: da giovedì a domenica cori gospel provenienti dall’Italia, ma anche dai caraibi, dal Portogallo e dalla Slovenia si alterneranno sul palco di piazza Carmignoto per uno scambio artistico che permetterà ai tanti amanti della musica gospel di conoscere ed ascoltare artisti eccezionali. La prima edizione del “European Gospel Festival” è organizzata dall'Associazione 100% Gospel in collaborazione con l’Assessorato alle Attività Produttive, Commercio e Manifestazioni turistiche del Comune di Montegrotto Terme.

Gospel

Al contest corale parteciperanno Loxton Mitchell (Grenada, Caraibi), BruCo Gospel Choir (Italia), Coro Gospel Ponte de Sor (Portogallo), Roma Gospel Voices (Italia), BeeGesus (Slovenia). Ospiti del festival anche i cori italiani Animula Gospel Singers e Freevoices. Il vincitore sarà scelto da una giuria composta da tre importanti artisti gospel internazionali: Sir Bazil Meader, direttore del London Community Gospel, Choi Carla Jane e Leonn Marcel Meade.

Workshop

Sir Bazil Meader, fondatore della prima comunità gospel britannica, terrà anche uno workshop di canto gospel il 30 e il 31. Si tratta di un seminario a tempo pieno pensato per tutti coloro che vogliono perfezionare la loro preparazione o semplicemente avvicinarsi per la prima volta a questo tipo di canto corale. Il costo è di 50 euro a persona. Programma e scheda di iscrizione sul sito www.festivalgospelmontegrotto.it/workshop

Tre giorni

La tre giorni comincerà giovedì 29 con il concerto inaugurale, in Piazza Carmignoto alle 20.45, per poi continuare il 30 e il 31 con il festival vero e proprio, in piazza I Maggio, sempre con inizi alle 20.45. Direttrice artistica del festival è Stefania Mauro, diplomatasi alla Royal School of Music di Londra e fondatrice coro gospel Harmony Gospel Singers. Il 31 agosto sarà proclamato l’artista vincitore del festival. L’European Gospel Festival intende fare di Montegrotto Terme centro di riferimento per la musica gospel, genere che ha ormai conquistato il favore del pubblico di tutto il mondo, e vuol diventare uno degli appuntamenti più importanti nel panorama internazionale.