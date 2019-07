"Fuori tutti": strade, piazze, vuoti urbani per tessere nuove trame di comunità all'Arcella

Il progetto "Fuori tutti: strade, piazze, vuoti urbani per tessere nuove trame di comunità" è realizzato con il contributo del Comune di Padova nell'ambito del Progetto "La Città delle Idee". Il progetto nasce dall'incontro di diverse realtà che si sono impegnate, ciascuna con le proprie idee e competenze, alla sua realizzazione: Le Mille e una Arcella, Cooperativa Il Sestante Onlus, Arcellaground, Collettivo Pictor, Teatro Invisibile, Collettivo La Premiata Agenzia Sviaggi, La Murga di Padova e altre collaborazioni come Collettivo Sportivo San Precario, Limerick, The Monkeys Lab.

"Fuori tutti", attraverso passeggiate di quartiere e momenti conviviali in un'ottica inclusiva e partecipativa, mira a consolidare un'immagine identitaria dell'Arcella mediante linguaggi universali quali l'arte, la musica, la fotografia e lo sport.

1° appuntamento: martedì 30 luglio ore 18.30

Walking on...Arcella: passeggiata di clean up musicale

Ritrovo dei partecipanti presso la sede della Cooperativa Sociale Il Sestante (Via S. dall’Arzere 18/A).

Ci prenderemo cura degli spazi e delle relazioni, con una passeggiata di "Clean up di comunità", accompgnati dalle note del La Premiata Agenzia Sviaggi, per le vie del quartiere (evento in collaborazione con AcegasApsAmga che fornirà i materiali)

A conclusione aperitivo presso il Festival Arcella Bella – Parco Milkovic.

2° appuntamento: sabato 7 settembre ore 11

Walking on...Arcella: street art tour con la Murga

Un flash mob attraverserà la stazione di Padova e la Murga accompagnerà festosamente una passeggiata alla scoperta delle opere di street art (a cura di Colletivo Pictor).

A conclusione aperitivo musicale a cura di Le Mille e Un’Arcella.

3° appuntamento: domenica 29 settembre

Walking on …Arcella: blow up walls

In occasione del “Photo open up festival” – festival internazionale di fotografia verrà allestita una mostra permanente lungo le pareti di via Del Piacentino. Sarà una giornata dedicata all’arte, intrattenimento per bambini, musica e una cena in strada a cura di Le Mille e Un’Arcella

4° appuntamento: domenica 13 ottobre ore 12

Walking on … Arcella: passeggiata fotografica e pranzo di comunità

Ci sposteremo a San Carlo, zona Largo Debussy, per una passeggiata fotografica e intrattenimento sportivo assieme alla Polisportiva San Precario e teatro di strada con Teatro Invisibile. Seguirà pranzo in strada a cura di Le Mille e un’Arcella

Info web

https://www.facebook.com/urbanrigeneration/

Gallery