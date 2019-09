Girato tra Padova e Vicenza, all'Astra l'anteprima de "Tutto il tempo del mondo"

Girato tra la provincia di Vicenza e la Provincia di Padova, "Tutto il tempo del mondo" esplora location tra cui i Colli Berici, i Colli Euganei, Villa Negri di Albettone e la Pieve di Nanto, valorizzate da una attenta e ricercata fotografia. Il film è stato prodotto da Nicola Lunardì e Antonello Bertin, grazie alla associazione culturale Nuovo Atollo.

La storia

Il film parla di Erika, una giovane donna intenta a compiere un viaggio per lei importante, attraverso un mondo ormai prossimo alla Fine. Tutto il Tempo del Mondo è l’analisi del comportamento umano quando sta per arrivare la fine del mondo, annunciata pubblicamente e assolutamente inevitabile. È una analisi cinica del sentimento, dove l’intelletto, il libero arbitrio e il pensiero portano l’essere umano ad avere la meglio sulla natura, fino alla presunzione di avere il controllo su tutto.

Il regista

Alessandro Rindolli, classe 1990, è il regista del film .Completato un percorso di studi come grafico e web designer, intraprende il percorso da regista come autodidatta, spinto dalla passione per il cinema d'autore. È grande appassionato di registi quali Terrence Malick, Stanley Kubrick, Andreij Tarkovskij, Nicolas Winding Refn e Paolo Sorrentino, che hanno influenzato e formato la sua tecnica e la sua cultura cinematografica. Il film prodotto da un'associazione padovana ha il patrocinio di FIlm Commission Padova.