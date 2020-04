Una stagione sul sofà: tutte le novità della settimana

Sulla scia del successo delle settimane precedenti che hanno portato a superare le 30 mila visualizzazioni, "Una stagione sul sofà" continua per la quarta settimana ad intrattenere il pubblico di tutte le età e si arricchisce di nuove proposte. Oltre ai classici appuntamenti della rassegna “Famiglie connesse”, che martedì 7 aprile porterà sul palcoscenico virtuale del Teatro Stabile del Veneto la nuova storia di Susi Danesin, ai quotidiani sonetti di Shakespeare interpretati dagli allievi della Scuola Teatrale d’Eccellenza e alla lettura del capolavoro di Gabriel Garcia Marquez L’amore ai tempi del colera, che prosegue mercoledì 8 aprile sempre a cura degli allievi della scuola, questa settimana saranno Carlo e Giorgio i protagonisti del palinsesto digitale del Teatro Stabile del Veneto, ma novità culinarie arrivano anche nel laboratorio teatrale online “L’ora d’aria”.

Il palinsesto

Proprio l’8 aprile Carlo e Giorgio sarebbero dovuti andare in scena al Teatro Mario Del Monaco con Temporary Show. Lo spettacolo più breve del mondo, ma il duo comico non rinuncia per questo ad offrire una risata al proprio pubblico. Nella stessa data alle ore 20 e poi in replica il 15 aprile, sul canale YouTube del duo veneziano e su quello del Teatro Stabile del Veneto, verrà trasmesso lo spettacolo Visti da vicino (stagione 2013-2014). Lo spettacolo nasce dall'osservazione diretta della realtà: per molti mesi Carlo & Giorgio hanno visitato luoghi di lavoro, incontrato personale di uffici, negozi, esercizi pubblici, mettendo insieme un materiale ricchissimo di episodi, aneddoti, situazioni tanto più apparentemente paradossali quanto più effettivamente reali. Il segreto e la forza dello spettacolo è proprio la messa in scena di ambienti e momenti vissuti nel quotidiano da ciascuno di noi nel proprio posto di lavoro, filtrati dalla lente della comicità e dell'ironia.

Laboratori teatrali

Una ventata di novità arriva anche ne “L’ora d’aria. Laboratorio teatrale di cittadinanza online” condotto dal regista veneziano Mattia Berto che per le prossime due settimane si sposta ai fornelli per fare di cibo e teatro il tema dei suoi appuntamenti quotidiani. La zucca barucca al forno dalle Baruffe Chiozzotte o il timballo di maccheroni del Gattopardo sono solo alcune delle ricette che verranno cucinate in diretta con un invito ai partecipanti a continuare a giocare come nelle puntate precedenti.

Info web

https://www. teatrostabileveneto.it/una- stagione-sul-sofa-3/

