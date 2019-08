Padovani gran lettori: la città del Santo è seconda in Italia nella classifica dei “divoratori di libri”

A un passo dal gradino più alto del podio. In una classifica di assoluto valore: Padova conquista la seconda posizione nella classifica italiana (stilata da Amazon) delle città in cui vengono letti più libri.

La classifica

Ed è una doppia medaglia d’argento, perché la città del Santo si piazza subito dietro a Milano sia nella graduatoria relativa ai libri cartacei - nella quale Padova sopravanza Torino - che in quella dei volumi digitali. In un'epoca in cui la cultura viene quasi bistrattata, si tratta di un risultato che deve renderci orgogliosi...