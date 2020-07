Montegrotto terme: teatro, musica, cinema. Al via la rassegna estiva

Teatro, musica, cinema, dall’alba al tramonto, in contesti che consentano di evitare assembramenti. Con l “Un sogno nel castello” del Teatro Daccapo in piazza Primo Maggio mercoledì 15 luglio Montegrotto Terme dà il via a una rassegna estiva che fino al 9 settembre proporrà un programma di spettacoli per famiglie (cinque appuntamenti della rassegna "Teatro al verde", il mercoledì sera in piazza Primo Maggio, con spettacoli teatrali fruibili da un pubblico di adulti e bambini), cinque appuntamenti con il cinema all'aperto, il venerdì sera in piazza Primo Maggio o in piazza a Carmignoto; due spettacoli teatrali-musicali il venerdì sera in piazza Primo Maggio, in collaborazione con il circuito Arteven; la tradizionale Notte delle Stelle a Villa Draghi la sera del 10 agosto; un concerto all'alba nel prato di Villa draghi la mattina del 14 agosto; e un evento speciale ancora da svelare per sera del 15 agosto. Gli eventi sono stati curati congiuntamente dagli assessorati alle Manifestazioni turistiche, alla Cultura, e all’Istruzione.

Modalità

«Non è facile - commenta il sindaco Riccardo Mortandello — pensare a un modo per stare assieme e divertirci ascoltando la musica, godendo del teatro, guardando un film, con il distanziamento interpersonale. Come amministrazione abbiamo deciso comunque di dare vita a una rassegna estiva, per tutti, ma quest’anno soprattutto per i cittadini sampietrini. Siamo noi i primi a dover ritrovare una normalità per riportare i turisti a godere delle nostre terme».

Il programma

Il programma del Teatro al Verde proseguirà in piazza Primo Maggio il 22 luglio con Barabao Teatro e lo spettacolo “Patatrak”, il 29 con “Capitani Coraggiosi” di Bam! Bam! Teatro, il 26 agosto con “Zac colpito al cuore” di ATGTP/Il Laborincolo/ PaneDentiTeatro e chiuderà il 9 settembre con “Le sommelier” di Freakclown. In collaborazione con Arteven saranno proposti di venerdì, sempre in piazza Primo Maggio, il 31 luglio lo spettacolo comico-teatral-musicale “Altri Figurini” di Bandakadabra, l'estrosa formazione di fiati e percussioni torinese, “fanfara urbana” nata sulla strada, in mezzo alla gente, e il 7 agosto “Don Chisciotte. Tragicommedia dell’Arte”, una co-produzione di Stivalaccio teatro/Teatro Stabile del Veneto.

Ferragosto

Ricco il programma del Ferragosto che va dalla Notte delle Stelle e dei Poeti con un quintetto d’archi che accompagnerà la lettura di opere di grandi poeti italiani con celebri brani di musica classica con le stelle cadenti di San Lorenzo sotto villa Draghi. Il 13 agosto ci sarà una passeggiata sui sentieri dei Colli a cura Gal patavino, il 14 agosto, un concerto sotto villa Draghi alle 6 del mattino, per veder sorgere il sole accompagnati dalle note di 7 strumentisti. La grande festa di Ferragosto sarà invece al parco Mostar.

Cinema

Al cinema sarà dedicata la serata del venerdì. Si parte questa settimana, il 17 luglio, in piazza Carmignoto con “Nudi e felici” di David Wain, si prosegue il 24 con “Le invisibili” di Louis-Julien Petit con Toni Servillo. Le proiezioni si sposteranno poi in piazza Primo Maggio il 14 agosto con “Un’estate in Provenza" di Roselyne Bosch, il 21 con “Peng e i due anatroccoli” di Chris Jenkins e ancora il 28 con “Non ci resta che vincere” di Javier Fesse.