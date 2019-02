Cultura San Lazzaro / Via San Marco, 53

Amore che torni tour 2019: tutto pronto per il grande concerto dei Negramaro a Padova

Appuntamento alle 21.30 con il live della band salentina. Intanto al parcheggio del palazzetto della Kione arena sono già arrivati i primi fedelissimi fan che non vogliono rischiare di non riuscire a viversi il live in prima fila