Concorsi di bellezza, la padovana Nicole Cogo è la nuova Miss AMen Festival Show

Giovedì è andata in scena in un gremissimo Piazzale Zenith a Bibione, la quarta data del Festival Show 2017 con prestigiosi ospiti come The Kolors, Raf, Anna Tatangelo, Nina Zilli e molti altri. Protagonista non solo la musica ma anche la bellezza con ‘Miss AMen Festival Show Bibone 2017’. Per il 2017 AMen, noto brand di gioielli affianca il momento dedicato alle Miss in passerella a Festival Show.

LA GIURIA. Quattordici le Miss in passerella, selezionate tra quante hanno inviato l'iscrizione gratuita. Una giuria di esperti ha decretato la Miss vincitrice che formerà la rosa delle otto finaliste. Lunedì 4 settembre all'Arena di Verona durante la finalissima del Tour, una di loro sarà incoronata Miss AMen 2017.

LA FINALE. Presente come madrine d’eccezione la trionfatrice assoluta dell’edizione 2014, la padovana Sofia Pivato e le finaliste del 2017 la veneziana Diana Marc e la vicentina Valeria Zanier. Per le 14 ragazze uscita con abiti e gioielli firmati AMen. Cinque i titoli assegnati, soltanto la vincitrice conquista un posto per la Finalissima in Arena di Verona di lunedì 4 settembre.

I NOMI. Ecco le vincitrici. Miss AMen Festival Show Bibione 2017 'oro': Nicole Cogo, 19 anni, studentessa di Selvazzano Dentro (Pd). Si definisce semplice, vorrebbe diventare una fotomodella e laurearsi. Miss AMen Festival Show Bibione 2017 'argento': Sara Dal Mas, 22 anni, studentessa di Rauscedo (Pn). Si definisce testarda, vorrebbe diventare una attrice. Miss AMen Festival Show Bibione 2017 'bronzo': Sara Bello, 24 anni, studentessa di Martignacco (Ud). Si definisce perfezionista, vorrebbe organizzare eventi culturali. Miss AMen Festival Show Bibione 2017 ‘gioiello’: Simona Carraro, 17 anni, studentessa di Casale sul Sile (Tv). Si definisce solare, vorrebbe fare la modella/stilista. Miss Echos Line Festival Show Bibione 2017: Annalisa Muschietti, 16 anni, liceale di Selvazzano Dentro (Pd). Si definisce ambiziosa, vorrebbe diventare un chirurgo d’emergenza.

LE TAPPE. L’elenco completo delle 5 finaliste del 2017: due le vicentine Anastasia Savciuc e Valeria Zanier, la veneziana Diana Marc, la padovana Nicole Cogo e la bresciana Sara Simonetti. L’organizzazione è curata da Mauro Casarin, talent scout che da sempre ha l'obiettivo di valorizzare le ragazze per future carriere nella moda e nello spettacolo. Ha presentato Monica Morgan. Foto di Alberto Zonta. Prossima tappa giovedì 10 agosto a Jesolo.