Nuova edizione del Padova Jazz Festival: un mese di concerti e mostre

Nuova edizione, super rinnovata, del Padova Jazz Festival 2018. Oltre ai grandissimi nomi, al quale questa rassegna ci ha abituati, come Chick Corea, John Scofieled, John Lovan, Jazzmeia Horn, Enrico Rava e altri, che si esibiranno nei principali teatri della città, Mpx e teatro Verdi, una serie di appuntamenti che si svolgeranno nell’arco di trenta giorni. Il Padova Jazz festival sarà così di scena in diverse location della città: in programma anche una importante mostra fotografica. Concerti anche all’Astra, al Torresino e il grande ritorno degli appuntamenti al Caffè Pedrocchi.

Il programma è stato presentato in una conferenza stampa a Palazzo Moroni e illustrato dalla direttrice artistica, Gabriella Casiraghi, dell’associazione culturale Miles.