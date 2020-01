"Van Gogh - I colori della vita": dal 10 ottobre a Padova la mostra-evento

Mancano ancora una decina di mesi. Ma c'è già grande fibrillazione per quello che è già stato definito l'evento culturale del 2020: presentata ufficialmente al Kröller Müller Museum di Otterlo, in Olanda, la grande mostra "Van Gogh - I colori della vita", che si terrà al Centro Culturale San Gaetano di via Altinate a Padova dal 10 ottobre 2020 all'11 aprile 2021.

La presentazione

Un "primo atto" in grande stile, quello che si è tenuto nel museo che presterà la maggior parte delle opere (ovvero una settantina delle 125 che caratterizzeranno la grande esposizione padovana): il curatore della mostra, Marco Goldin, l'ha descritta come un «sorprendente percorso», mentre il sindaco di Padova Sergio Giordani ha raccontato l'emozione di poter ospitare un simile evento culturale. E il cui protagonista sarà ovviamente Vincent van Gogh: saranno presenti al Centro culturale San Gaetano circa 80 opere del pittore olandese, equamente suddivise tra disegni e dipinti. Tra questi grande attesa per quadri simbolo come "Autoritratto con cappello di feltro grigio", ma anche per le opere di altri artisti quali Eugéne Delacroix e Paul Gauguin.