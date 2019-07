Il temporale non ferma Giorgio Poi: la musica indie protagonista al parco della musica

"The show must go on". Proprio così e la serata musicale prevista non è stata annullata, sebbene il violento temporale abbattutosi su Padova sabato 23 luglio, verso le 19.30, destava molte preoccupazioni, e non solo per il concerto, ma il live comunque è stato confermato. Ad esibirsi è Giorgio Poi, giovane cantautore italiano milanese di adozione, che porta in scena le sue sonorità indie, contornate da ritmi rock. I testi parlano bene il linguaggio delle nuove generazioni e, infatti, il parco della musica vede fra gli spettatori soprattutto millennials.

Opening

L'apertura della serata è affidata alla band locale dei Post Nebbia ma subito dopo entra in scena il protagonista della serata, Giorgio Poi, che alterna brani dai suoi due album in studio, Fa niente del 2017 e “Smog”, sua ultima fatica discografica.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

È solo l’inizio, ne sentiremo ancora parlare

Fra i brani più applauditi e nei quali il pubblico risulta coinvolto ricordiamo “Missili”, brano uscito la scorsa estate che vede la collaborazione del cantautore con Fra Quintale e con i produttori Takagi e Ketra e le più recenti “Stella” e “Vinavil”. Di quest'ultima Giorgio azzarda inizialmente una versione a cappella che strega i suoi fans soprattutto quando sussurra la frase «Ti sei messa una maglietta che fa rima con la tua faccia perfetta ma con una macchia che non va più via». Certamente promossa questa giovane leva cantautorale italiana di cui sicuramente sentiremo ancora parlare a lungo.

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video... (0x6e3136e2)

Gallery