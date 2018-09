Andrea Scanzi porta lo spettacolo su Gaber a Torreglia

“Gaber se fosse Gaber”, lo spettacolo campione di incassi di Andrea Scanzi che traccia un ritratto intenso e originale della poetica e della produzione di Giorgio Gaber, arriva a Torreglia.

Venerdì 21

Il lavoro del giornalista de Il fatto Quotidiano, che ha raccolto oltre 40mila spettatori per 135 repliche in tutta Italia, andrà in scena venerdì 21 settembre(ore 21.00) al Cinema Teatro La Perla.

Gaber se fosse Gaber

“Gaber se fosse Gaber” è un Incontro-spettacolo scritto e interpretato da Scanzi, in cui, in 90 minuti, il pubblico assiste allo scorrere di immagini e filmati - spesso inediti – ai quali si alterna l’analisi affabulatoria del giornalista, che con taglio originale si addentra nella figura, nella poetica e nella produzione del Signor G, emozionando chi lo ha ascoltato e amato, ma soprattutto coinvolgendo le nuove generazioni che non lo hanno potuto conoscere direttamente.

Dalla vasta produzione di Gaber, Scanzi sceglie di soffermarsi maggiormente sul periodo del Teatro-Canzone, di cui il Signor G è il massimo esponente, se non l’inventore: una nuova arte che unisce parole ironiche e poetiche, musica e interpretazione teatrale, una forma espressiva che arriva a configurarsi come un genere a sé.

Da questo periodo, Scanzi trae, tra le altre, perle come “Quando è moda è moda”, “Qualcuno era comunista”, “Io se fossi Dio”, analizzandole con lo stile della “lezione teatrale”. Un approfondimento che non può prescindere dalla figura di Sandro Luporini, pittore, scrittore e storico paroliere di Gaber, con cui per oltre 30 anni ha collaborato alla scrittura delle canzoni e alla stesura dei testi degli spettacoli teatrali.

Fondazione Gaber

Lo spettacolo è prodotto da Fondazione Gaber, che continua nell’opera di contribuire a mantenere vive le coscienze, scuotendole, e ampliando il grande messaggio alle nuove generazioni.