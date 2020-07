Ce n'è davvero per "tutti i gusti": presentato il programma estivo del Teatro Stabile del Veneto

Ha il sapore dolce del primo gelato dopo un lungo inverno la Stagione Estiva del Teatro Stabile del Veneto, che al Teatro Verdi di Padova riporta finalmente pubblico in sala per tornare ad assaporare “Tutti i gusti del teatro”.

“Tutti i gusti del teatro”

A partire dal 23 luglio e fino al 10 settembre venti titoli per oltre trenta serate di spettacoli, letture sceniche, film e gare di poesia animano il cartellone del teatro padovano con tre appuntamenti in scena anche al Castello Carrarese. Dopo mesi di chiusura, la stagione estiva segna il ritorno dello spettacolo dal vivo nella storica sala, che apre finalmente al pubblico nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, dal distanziamento dei posti, all’obbligo di mascherina e all'igienizzante per le mani. Un programma pensato all’insegna della pluralità che spazia dai grandi classici alla nuova drammaturgia, dal teatro di narrazione alla commedia dell’arte, attraverso temi che parlano sempre e comunque al nostro tempo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I commenti

Afferma Andrea Colasio, assessore alla cultura del Comune di Padova: «Padova riparte anche con il teatro e questo è un segnale molto importante perché evidenzia come la città abbia deciso convintamente di investire sulla cultura. Ringrazio il presidente Giampiero Beltotto e il direttore Massimo Ongaro per aver scelto, nella ottima programmazione proposta, il Castello Carrarese come location per tre importanti appuntamenti. Questa sinergia con il Castello Festival va nella direzione di una intelligente collaborazione strategica e organica che ha come obiettivo comune fare della città un polo di attrazione culturale che guarda ad un bacino di spettatori di respiro non solo locale. Parallelamente fa piacere vedere come questa stagione estiva valorizzi anche artisti padovani di grande talento come Andrea Pennacchi e Lucia Schierano. Un cartellone di grande qualità, che offrirà davvero spettacoli per tutti i gusti». Dichiara Giampiero Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto: «È una stagione dove la collaborazione con la città di Padova e l'amministrazione comunale è centrale. Non si tratta di un semplice lavoro tra soci, ma di una condivisione ampia sulla scelta dei titoli, degli artisti e degli spazi. Pensiamo insieme e agiamo insieme. I gusti predominanti di questa stagione sono infatti collaborazione, libertà e coraggio. Quindi lavorare insieme con tutte le realtà del territorio da quelle pubbliche a quelle private, per ritornare a essere liberi di andare a teatro, riflettere e divertirsi con la cultura senza avere paura».

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video...

Castello Festival

Giovedì 23 luglio sarà Ottavia Piccolo a inaugurare a Padova il cartellone estivo dello Stabile del Veneto con lo spettacolo Donna non rieducabile in programma al Castello Festival: un viaggio attraverso scritti autobiografici e articoli della giornalista russa Anna Politkovskaja il cui adattamento teatrale è stato curato da Stefano Massini. Il Castello Carrarese farà da cornice poi anche al debutto in prima regionale di Paolo Rossi con Pane o libertà. Su la testa (4 agosto), una co-produzione dello Stabile del Veneto con lo Stabile di Bolzano in cui stand up comedy, commedia dell’arte e commedia greca si mescolano in un solo spettacolo dando voce alle storie di maestri come Jannacci, Gaber, De Andrè, Fo, e allo spettacolo Don Chisciotte. Tragicommedia dell’arte di Stivalaccio Teatro (6 agosto).

Il cartellone del Teatro Verdi

Segna, invece, il ritorno a teatro la conferenza-spettacolo Ri/partire. L’Italia dopo il coronavirus con il sociologo Stefano Allievi (24>25 luglio), un’occasione di riflessione sul nostro Paese e sulle sue debolezze strutturali. Seguirà poi la presentazione in anteprima dello spettacolo Oscillazioni con Matteo Cremon (27>28 luglio), co-prodotto insieme a La Piccionaia- Centro di Produzione Teatrale e nato nel corso della residenza artistica WeArt3 del Teatro Comunale di Vicenza 2020 a partire da un testo di Vitaliano Trevisan, attore che sarà al Verdi anche con Il mondo e i pantaloni (3>4 agosto) insieme a Giorgio Sangati e Angelica Leo. Di anteprima si tratta anche per Cèa Venessia. Odissea nostrana dal NordEst all’Australia (5>6 agosto), una nuova co-produzione dello Stabile del Veneto con Stivalaccio Teatro e OperaEstate Festival Veneto, che porta in scena la storia della prima colonia fondata da un insediamento di migranti veneti e friulani in Australia, con Stefano Rota e per la regia di Marco Zoppello. L’estate diventa anche un’occasione per sperimentare: sono cinque gli spettacoli presentati in forma di studio sul palcoscenico del Verdi, tra cui l’omaggio a Franca Valeri con l’attrice padovana Lucia Schierano che in un dialogo immaginario con la grande artista dà vita a Franca, come te solo la Valeri (31 luglio>1 agosto), La fatica d’essere spettatore di Pierre Notte con Fabio Sartor (27>28 agosto), Tutta la vita della compagnia padovana Amor Vacui (31 agosto>1 settembre), che sarà in scena anche con lo spettacolo Intimità (29>30 luglio), L’uomo che ride (4>5 settembre) con Michele Maccagno e ‘Ndrangheta di Teatro Bresci con Giacomo Rossetto (7>8 settembre). Tra gli ospiti sul palco non mancano grandi nomi della scena veneta e nazionale come Andrea Pennacchi con Eroi (29 agosto), un racconto dell’Iliade in cui il narratore, accompagnato dalle musiche di Giorgio Gobbo e Sergio Marchesini, mescola Bush e Agamennone, Omero e Kill Bill, maestri di judo ed eroi della mitologia, ma anche Tiziano Scarpa, il cui testo Groppi d’amore nella scuraglia è portato sulla scena da Silvio Barbiero (3 settembre), Valerio Mazzucato e Laura Cavinato che danno vita alle parole di Meneghello con Pomo pero, dime ‘l vero (24>25 agosto) e il padovano Loris Contarini con Binario Vivo. Dopo il grande successo di Zoom Poetry Slam, primo torneo virtuale organizzato dallo Stabile del Veneto durante il lockdown che ha trasformato in arena la nota piattaforma di video call, la poesia performativa degli slam occupa per la prima volta il palcoscenico del Verdi per una sfida a colpi di versi che animerà tre serate alla fine di agosto (girone A: 26 agosto; girone B: 2 settembre; finale: 9 settembre). A chiudere il programma (10 e 11 settembre), infine, sarà un appuntamento d’eccezione con il film Diario di primavera, diretto da Stefano Cordella con gli allievi della Scuola Teatrale d’Eccellenza: il progetto, nato come una rilettura contemporanea della tragedia tedesca Risveglio di primavera di Wedekind e iniziato a dicembre 2019 come produzione teatrale, ha cambiato veste in corso d’opera a causa dell’emergenza sanitaria e, per consentire agli allievi della Scuola di conseguire il diploma, è stato trasformato in un lungometraggio.