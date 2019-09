La stagione "stellare" del Teatro Stabile del Veneto apre alle scuole padovane

Con l’inizio dell’anno scolastico riparte come di consueto la programmazione del Teatro Stabile del Veneto per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio. Una selezione di spettacoli scelti tra quelli presenti nel cartellone della Stagione 2019/2020 del Teatro Goldoni di Venezia e del Verdi di Padova, che per le tematiche trattate si prestano sia all'attenzione delle nuove generazioni che alle necessità didattiche degli insegnanti.

I temi degli spettacoli

I dodici titoli, presentati al Teatro Verdi agli insegnanti del territorio padovano, ripercorrono il miglior repertorio teatrale classico e letterario dall'Odissea a Goldoni, passando per Shakespeare, Čechov, Miller, Moravia e Pirandello, e esplorano testi contemporanei che trattano temi d’attualità, dalle migrazioni alla lotta alla mafia, dalla questione ambientale alla crisi economica.

Sostegno ai programmi scolastici

«Ogni spettacolo proposto è abbinato a un tema in linea con la didattica scolastica, in modo da facilitare le scelte degli insegnanti - dichiara Massimo Ongaro, direttore del Teatro Stabile del Veneto - Insieme alla speranza di trasmettere ai giovani la passione per il teatro, alla base di questo progetto vi è, infatti, l’intento di fornire ai docenti un sostegno ai loro programmi volti allo sviluppo di competenze trasversali e al raggiungimento di obiettivi formativi inerenti a diversi ambiti disciplinari».

A(v)VENIRE. Lo spettatore che verrà

Tra le novità di quest’anno il progetto speciale A(v)VENIRE. Lo spettatore che verrà, realizzato grazie al sostegno della Regione Veneto che prevede, per gli insegnanti interessati a partecipare, un percorso di approfondimento collegato ad uno o più spettacoli, per far comprendere a pieno il tema, il testo e il contesto mettendo a disposizione elementi critici e materiali informativi che ne facilitano la lettura e l’analisi. Inoltre è possibile programmare incontri guidati, successivi agli spettacoli, di confronto e scambio di sguardi, utilizzando diverse forme espressive (smartphone, social, ecc.).

Evento speciale

Ad arricchire il cartellone pensato per le scuole un evento speciale portato in scena “dai giovani per i giovani” con Uno, nessuno, centomila interpretato dalla Compagnia Giovani del Teatro Stabile del Veneto. Lo spettacolo tratto dal celebre romanzo di Luigi Pirandello, per la regia di Giuseppe Emiliani, andrà in scena dall’11 al 30 novembre per tre settimane consecutive di matinée al Ridotto del Teatro Verdi di Padova.

Calendario degli spettacoli per le scuole

Teatro Verdi| Padova

13>17 nov 2019

Nel tempo degli dei

Il calzolaio di Ulisse

di Marco Paolini e Francesco Niccolini

con Marco Paolini

regia Gabriele Vacis

06>10 nov 2019

Da qui alla Luna

di Matteo Righetto

con Andrea Pennacchi, Giorgio Gobbo

e con L’Orchestra di Padova e del Veneto

regia Giorgio Sangati

27 nov>01 dic 2019

(Romeo & Giulietta)

Nati sotto contraria stella

da William Shakespeare

drammaturgia e regia Leo Muscato

con Ale e Franz

10>18 dic 2019 – Teatro Le Maddalene

Per non morire di mafia

di Pietro Grasso

con Sebastiano Lo Monaco

regia Alessio Pizzech

11>15 dic 2019

La donna leopardo

dal romanzo di Alberto Moravia

adattamento drammaturgico Michela Cescon e Lorenzo Pavolini

regia Michela Cescon

08>12 gen 2020

Una banca popolare

di Romolo Bugaro

regia Alessandro Rossetto

22>26 gen 2020

The Night Writer

Giornale notturno

di Jan Fabre

drammaturgia Miet Martens e Sigrid Bousset

con Lino Musella

scene e regia Jan Fabre

26 feb>01 mar 2020

La casa nova

di Carlo Goldoni

con Piergiorgio Fasolo, Stefania Felicioli, Lucia Schierano

e con gli attori della Compagnia Giovani del Teatro Stabile del Veneto

regia Giuseppe Emiliani

05>09 feb 2020

Morte di un commesso viaggiatore

di Arthur Miller

traduzione e adattamento Masolino D’Amico

con Alessandro Haber, Alvia Reale

regia Leo Muscato

30 marzo ore 10 - Speciale matinée

Il giardino dei ciliegi

di Anton Pavlovič Čechov

regia Alessandro Serra

08>09 apr 2020

Macbeth,

le cose nascoste

da William Shakespeare

progetto e regia Carmelo Rifici

Info web

http://www.teatrostabileveneto.it/