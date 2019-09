Il tempo di Berta: un weekend nel Medioevo tra cultura, gioco e teatro a Montegrotto Terme

Sabato 7 e domenica 8 settembre, Montegrotto Terme rievoca la storica leggenda di Berta con uno spettacolo lungo due giorni che coinvolgerà tutto il paese. Centro degli eventi sarà quest’anno il parco Mostar.

Weekend

Sabato a partire dalle 15 ci saranno gli spettacoli di giullari, giocolieri, musici e cavalieri, alle 20 con l’arrivo del Corteo dell’Imperatore si aprirà la cena della Corte con musiche, danze e spettacoli per intrattenere gli ospiti. Domenica la taverna e il mercato del borgo riapriranno alle 10 del mattino, seguiranno le danze medioevali e i giochi per i bambini. Alle 16 in piazza Roma ci sarà l’esibizione di tamburini e sbandieratori, e alle 16.30 partirà il corteo storico con le sfilate per le vie del paese della corte del signore di Montagnon e delle sei contrade in onore di Enrico IV e di Bertha di Savoia. La grande rappresentazione teatrale con oltre duecento tra attori, figuranti e ballerini, affidata quest’anno alla regista Camilla Rizzardi, andrà in scena domenica alle 21 e chiuderà la due giorni.

Territorio

«Per noi - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - è importante valorizzare una leggenda che caratterizza il nostro territorio, perpetuare nel tempo la storia che lega principalmente due donne, Berta popolana sampietrina e Bertha di Savoia imperatrice. Questa storia ci permette di favorire un nuovo attaccamento alla radici della nostra città e di dare nuova spinta alla sua vocazione turistica». L’organizzazione della festa è a cura dell’APS Berta, ma alla sua realizzazione collaborano una dozzina di associazioni del paese ed è resa possibile dal contributo di 20 mila euro da parte dell’amministrazione comunale e dal sostegno di tante attività private. «Per lo spettacolo - spiega la regista Rizzardi - abbiamo condotto una ricerca culturale e storica attorno a questa leggenda ancora molto moderna che ruota intorno a due figure importanti, due donne che a modo loro smuovono il tessuto sociale, le regole consolidate e fanno una piccola rivoluzione».

Contrade 2020

«Per il prossimo anno - annuncia il presidente dell’associazione Berta, Salvatore Negro - stiamo già immaginando un’edizione ancora più ampia con un palio di giochi che coinvolga le contrade di Montegrotto Terme, l’Aquila, il Lupo, il Merlo, i Pesci, il Toro e la Volpe. Per questo facciamo un appello a tutti i cittadini perché la crescita di questa manifestazione, che necessariamente non può essere commerciale ma porta molto alla nostra realtà, ha bisogno dell’impegno di tutti».