Ferragosto 2017, mostre e musei aperti a Padova

A Padova sarà un Ferragosto all’insegna della cultura, con le principali sedi del sistema museale civico (Cappella degli Scrovegni, Musei Civici agli Eremitani, Palazzo Zuckermann, Palazzo della Ragione, Casa del Petrarca ad Arquà Petrarca) e numerose mostre visitabili martedì 15 agosto.

TUTTI GLI EVENTI A PADOVA IN PROGRAMMA A FERRAGOSTO

In Sala della Gran Guardia in piazza dei Signori è proposta la mostra Heroes. La pop art nel cuore di Padova, personale di Alberto Volpin. L’artista espone una trentina di quadri di grande dimensione con affascinanti scorci cittadini in cui sono raffigurati i Super Eroi. Ecco allora Batman con un bicchiere di spritz in mano davanti al Caffè Pedrocchi, Superman di fronte alla Torre dell’Orologio, in un sorprendente contrasto tra fantasia e realtà. Orario 10-13/14-19, ingresso libero.

Alla Galleria Cavour è aperta al pubblico la VI edizione della mostra Acquarellisti noi, collettiva dove espongono 50 autori, in un percorso espositivo articolato in tre sezioni: una speciale dedicata agli artisti di fama internazionale, come David Paskett, Xavier Swolfs, Valentina Verlato, che in più occasioni hanno accettato l’invito da parte dell’Accademia Acquerello Padova di portare la propria arte nella nostra città e di trasmetterne la lezione, una seconda composta da una serie di opere dei maestri dell’Accademia e una terza dedicata agli acquarellisti soci dell’Accademia. Orario 10-13/16-19.30, ingresso libero.

In Galleria Samonà in via Roma la mostra Silvio Mastrodascio - L’eleganza della materia propone una quarantina di opere facenti parte della produzione scultorea dell’artista, che si inserisce nel solco della ricca tradizione della scultura italiana, confrontandosi con i grandi artisti del passato e caratterizzandosi anche per i segni evidenti delle sue origini, che fondano le radici nella più nobile tradizione abruzzese. Orario 15-19.

Le Scuderie di Palazzo Moroni ospitano l’esposizione Scolpire leggerezza e luce, antologica di Angelo Muriotto, artista che si è dedicato alla produzione artistica utilizzando differenti materiali e spaziando dal vetro ai metalli, dalle stoffe alle piume, dai caratteri dismessi in piombo per la stampa agli objets trouvés. Orario 9.30-12.30/14-19, ingresso libero.

Alla Rinascente è visitabile la mostra Naturae munera et artis, personale dell’artista Alessandro Lando, che presenta opere con soggetto prevalentemente naturalistico, reinterpretate attraverso una visone astratta e realizzate con tecnica mista, utilizzando sia colore acrilico che olio. Orario 10.30-20, ingresso libero.