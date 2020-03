Deep Space, il Festival della fantascienza all'Hall di Padova

Aggiornamenti all'evento facebook https://www.facebook.com/events/2480667172205939/

Deep space

il Festival sulla fantascienza a Padova

Domenica 25 aprile dalle 10 alle 20

HALL Padova - via 9 strada

Dettagli

Deep Space é l'evento dedicato alla fantascienza ad ampio raggio, dallo sci fi (science fiction), fino ad arrivare ai robottoni e persino un accenno di Marvel.

Tante le aree a tema per un giorno all'insegna della passione e del divertimento stellare, nella nuova location eventi padovana Hall di via 9 strada, domenica 1 marzo dalle 10 alle 20.

Tra le "chicche in programma":

in area Sci fi il visitatore potrà provare il Tunnel di 2001 Odissea nello Spazio (in foto con autorizzazione all'utilizzo), grazie alla collaborazione con gli ingegneri dell'associazione Mondi Futuri.

Per il mondo STAR WARS ci sarà una mostra delle divise "dell'esercito" e un gigantesco Droide in movimento tra il pubblico, mentre faranno da cornice all'evento le tavole di fumetti sulla fantascienza di Bonelli realizzati da Davide Perconti e i quadri tutti Sci FI di Claudia Onisto.

Games

Fantascienza anche nella declinazione di divertimento e gioco e per questo il Festival ha dedicato un'area game con 30 tavoli liberi e aperti a tutti con tantissimi giochi da tavolo, di ruolo, di strategia e miniature 3d, in collaborazione con Asgard Tana dei Goblin e Ultima Alleanza Wargame.

Alcuni titoli di gioco: Infinity in 3D, Star Trek Catan, Battlestar Galactica, Terraforming Mars, Cosmic encounter, Dune, Rex, Escape from Aliens in outer space, Inhuman Conditions, Sail the stars, The Sprawl, Never tell me the odds, Floatsam, The Quiet Year, Dream Askew..

Il palco interno

Deep Space ovviamente ospiterà anche una zona per la mostra mercato e sul palco dell'Hall, alle 16, ci sarà un CONTEST COSPLAY (per gli appassionati che amano vestire i panni dei loro personaggi preferiti) a tema fantascienza, Marcel, DC, Steampunk, Armature, Gioco fantascienza...

Il palco ospiterà anche altri spettacoli, come combattimenti di spada laser, danze Matrix, vestizione dallo spazio per il gigante Thanos, mentre nella sala a lato del palco, per tutto il giorno, sono in programma CONFERENZE a tema Fantascienza, Stelle e Ufo con esperti e appassionati del settore.

All'esterno

All'esterno dell'Hall infine una zona tutta street food a tema stellare.

Il programma

AREA EXPO con mostra mercato a tema

AREA CONFERENZE su Alien, Star Wars, Fantascienza

AREA SCI FI con l'esperienza del Tunnel di 2001 Odissea nello spazio grazie a Mondi Futuri; Mostra delle divise dell'esercito di Star Wars e Droide Star Wars Gigante che si muoverà tra il pubblico

AREA GAMING con 30 tavoli giochi esclusivi su tema fantascienza, aperti e liberi a tutti e miniature 3D e videogiochi

AREA SCI FI ART con allestimenti di Davide Perconti (autore di fumetti di fantascienza per Bonelli ) e quadri di Claudia Onisto a tema science fiction

SHOW SUL PALCO : ci sarà il Droide gigante di Star Wars, combattimenti stellari, un CONTEST COSPLAY a tema sci fi e tanto altro. A sorpresa anche il gigante Thanos

AREA STREET FOOD con pesce fritto, hamburger e cibo messicano all'esterno dell'Hall perché anche gli Alieni (e non solo) devono mangiare

Biglietti

6 euro. ingresso gratuito per bambini sotto gli 8 anni

... stay tuned, work in progress

Info web

https://www.facebook.com/events/2480667172205939/