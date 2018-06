"I luoghi del cuore": l'inaugurazione al Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme

Giovedì 14 giugno, al Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme in occasione dell'apertura estiva serale settimanale, dopo la consueta visita guidata alle sale museali, si svolgerà la presentazione dell'edizione 2018 de "l luoghi del cuore", organizzata dal FAI - Fondo Italiano per l'ambiente per individuare i siti da salvaguardare e valorizzare, alla quale quest'anno concorre anche il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme.

L'obiettivo è vincere i fondi del bando per poter supportare i costi dei progetti del Museo finalizzati a implementare le modalità di fruizione del Museo, allineandosi ai più aggiornati musei del mondo. Per entrare nella selezione finale serviranno almeno 2000 adesioni, da registrare alla pagina https://www.fondoambiente.it/l uoghi/museo-della-navigazione- fluviale?ldc oppure in modalità cartacea presso il Museo.

Secondo il regolamento vinceranno i siti più votati (https://www.fondoambiente.it/ il-fai/grandi-campagne/i-luogh i-del-cuore/progetto/regolamen to/).

Costo ingresso e visita guidata euro 10 (ridotto 7).

Dopo le ore 22 solo ingresso euro 5 (ridotto 3).

Programma della serata

ore 21 visita guidata, a cura del dr. Claudio Grandis, Direttore Museo Civico della Navigazione Fluviale;

ore 22 presentazione del bando 2018 del FAI, a cura dell'arch. Giulio Muratori, Delegato regionale FAI;

ore 22.30 saluti finali del dr. Massimo Momolo, Sindaco di Battaglia Terme;

ore 22.45 brindisi con il "vino del barcaro".

Info

Tel. 049525170

SMS/WhatsApp 3487077807

email info info@museonavigazione.eu

https://www.facebook.com/MuseoDellaNavigazioneFluviale/