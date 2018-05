Gli Stellari in concerto al parco Buzzaccarini per il Monselice Jazz Festival

Per il Monselice Jazz Festival, venerdì 15 giugno dalle 21.30 al parco Buzzaccarini salgono sul palco Gli Stellari.

Band acustica ad alta carica energetica, nati nel 2011, Gli Stellari scoprono da subito l'energia del loro sound e si esibiscono in tutta Italia in manifestazioni di strada, jazzclubs ed eventi privati.

Gli Stellari hanno all’attivo tre cd autoprodotti: “La Disseminazione”, “Il Buon Tempo” e “Intoppo Spaziale”. La loro musica è radicata nella tradizione afro americana (jazz, funk) ma sono influenzati daun'infinità di stili come il rock, l'improvvisazione di stampo europeo, il drum&bass, ritmi afro cubani e tanto altro.

La band, per l’occasione, sarà formata da: Sergio Gonzo (tromba), Edoardo Brunello (sax contralto), Antonio Gallucci (sax tenore), Luca Moresco (trombone), Glauco Benedetti (sousaphone), Giulio Faedo (percussioni).

Possibilità di cena su prenotazione: 340.6629731