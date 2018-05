Original Straight Jazz Quartet in concerto al Monselice Jazz Festival

Per il Monselice Jazz Festival, venerdì 1 giugno dalle 21.30 al parco Buzzaccarini salgono sul palco i componenti dell'Original Straight Jazz Quartet.

Daniele Masiero: sax tenore

Jorg Leistner: piano

Alberto Travagli: basso

Cristian Bertazzo: batteria

Il quartetto trova la sua genesi a metà degli anni '90 quando Alberto e Cristian decidono di formare un quartetto jazz; da lì a poco si aggiungerà Daniele, con il quale affronteranno le basi dell'improvvisazione partendo dai classici del jazz più o meno noti incentrandosi non solo sugli aspetti melodico-armonici dei brani ma specialmente timbrici seguendo un approcio armolodico debitore del mondo di Ornette Coleman, fonte principale di ispirazione e base comune del gruppo.

Per questa speciale serata si aggiungerà Jorg, un talentuoso pianista di Lipsia con cui hanno condiviso un mini tour l'anno scorso nella Turingia, in Germania. Il repertorio anche in questa occasione sarà composto da standard storici rivisitati però in chiave personale, proprio per dare spazio espressivo a ogni componente del quartetto.



