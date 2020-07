Presentazione del libro "Sto ascoltando dei dischi" all'Arcella Bella

Sto ascoltando dei dischi • Maurizio Blatto ad Arcella Bella

Appuntamento giovedì 23 luglio alle ore 21.

Dettagli

Tradurre in musica la vita è compito dei musicisti, spiegarsi attraverso le canzoni appartiene invece molto alla letteratura, ma abbastanza anche alla psicanalisi.

Sto ascoltando dei dischi ( add editore) di Maurizio Blatto mescola vita privata e analisi musicale, in un mix travolgente in cui sono le canzoni a dare il ritmo alla vita dell'autore. In un succedersi di situazioni esilaranti, psicologi, consulenti familiari, terapie di gruppo, medici e addirittura la Morte tentano di curare il protagonista dalla sua ossessione per la musica. Ci riusciranno? Vincerà Freud o avranno la meglio i Beastie Boys?

Preparatevi ad una presentazione atipica e musicale, perché a dialogare con Maurizo Blatto ci saranno Giorgio Bonomi e Alessandro Liccardo (Gold Soundz), perchè - a conti fatti - la nostra vita non somiglia spesso a una playlist?

Arcella Bella è un punto d'incontro.

Un giardino estivo al Parco Milcovich, nel più grande quartiere di Padova.

È vietato introdurre all'interno del festival bottiglie di vetro e oggetti pericolosi. Invitiamo tutti i partecipanti a rispettare le norme di distanziamento, solo in questo modo potremo continuare a offrire una rassegna di eventi dal vivo in serenità e per tutti.

Info web

