Reggae Day 5: Bitty McLean allo Sherwood Festival

Reggae Day 5: Bitty McLean a #Sherwood20 - Padova

Mercoledì 1 luglio - Sherwood Festival 20

Park Nord Stadio Euganeo

Viale Nereo Rocco - Padova

◢ International Reggae Day 2020 ◣

Sherwood Festival & BomChilom Sound presentano:

★★ Sherwood reggae day - 5th Edition ★★

▶ Bitty McLean & Freedom Street Band (from U.K.)

www.facebook.com/OfficialBittyMclean

bit.ly/FreedomStreetBand

Warm-up:

▶ Bomchilom Sound & Mr. Robinson

www.facebook.com/bomchilom

www.facebook.com/misterobinson69

Apertura cancelli: ore 19

Ore 20 Mr. Robinson

Ore 21 BomChilom

Ore 22 Bitty McLean & Freedom Street Band

1 euro può bastare

● Per questo evento non esistono prevendite, si pagherà direttamente 1 euro all’ingresso del festival il giorno del concerto ●

Bitty McLEAN

Bitty McLean (nato l’8 agosto 1972 a Birmingham, Inghilterra) è un musicista reggae, lovers rock e ragga britannico. È meglio conosciuto per le sue tre “UK Top 10 hits” nel 1993 e 1994, che includono anche il suo debutto con “It Keeps Rainin’ (Tears from My Eyes)”.

Il più giovane dei sei bambini di Easton e Leonie (nata Reynolds), Delroy McLean è stato soprannominato “Bitty” a causa della sua piccola statura. Da teenager ha performato con sound system locali, e dopo aver studiato sound engineering al college, è stato impiegato dagli UB40 come ingegnere e produttore e occasionalmente come cantante dalla band.

È diventato molto popolare attorno alla metà degli anni 90 grazie a delle cover di canzoni come “Dedicated to the One I Love” (N. 6 in UK ) di The Shirelles e “It Keeps Rainin’ (Tears from My Eyes)” (1993) di Fats Domino, che è stata la sua più grossa hit in UK, raggiungendo la seconda posizione. La canzone di McLean “It Keeps Rainin’ (Tears from My Eyes)” è arrivata in cima alle classifiche in Nuova Zelanda e Paesi Bassi nel 1993. McLean ha anche suonato in tre tour nelle arene in UK come supporto rispettivamente di UB40, Wet Wet Wet e Simply Red.

Nel 2004 ha pubblicato l’album “On Bond Street KGN. JA.” dove canta su i grandi classici interpretati da Tommy McCook e prodotti da Duke Reid per la sua etichetta Treasure Isle nell’era rocksteady, la maggior parte con muove liriche scritte direttamente da lui, ma anche usando quelle di “Walk Away from Love” di David Ruffin e “Make It with You” di David Gates. Ha anche registrato uno studio album nel 2007 intitolato “Movin’ On” con Sly & Robbie al loro One Pop Studio di Kingston, Jamaica. “Movin’ On” è stato prodotto su etichetta Taxi / Silent River / Mideya in Europa e Stati Uniti, mentre è stato distribuito da JVC in Giappone. McLean, e Sly & Robbie sono stati in tour in Giappone, Europa e Marocco nel 2008 e 2009.

Nel 2013 McLean è uscito con un nuovo album, “The Taxi Sessions”, con Sly & Robbie, e un DVD registrato live con Sly & Robbie e la Taxi Gang durante il loro concerto a Parigi nel Maggio 2009. Sempre nel 2013, si è unito alla voce della Lee Thompson Ska Orchestra per la cover di “Fu Man Chu” di Desmond Dekker (un singolo registrato per la band). Si è inoltre unito a loro per diversi show, apparendo nel video ufficiale che ha accompagnato il singolo e, nel maggio 2013, era con loro su “Later... with Jools Holland” ad esibirsi sulla traccia.

Nel 2018 ha dato alle stampe l’album “Love Restart”. L’LP comprende 6 extended mix di tracce non pubblicate precedentemente, mentre l’edizione su CD prevede le stesse 6 tracce nel loro formato originale più 5 tracce extra. L’edizione digitale comprende 6 extended mix dell’LP e 5 altre tracce dal CD. Prodotto con Sly & Robbie e Guillaume Bougard e masterizzato ad Abbey Road. “Love Restart” esce il 21 agosto 2018 sul bandcamp store di Tabou1 ed è stato distribuito in tutto il mondo dal settembre 2018. McLean è stato in tour con Sly & Robbie nell’agosto 2018 per promuovere il nuovo album.

Info web

https://www.sherwoodfestival.it/2020/reggae-day-5-bitty-mclean/

https://www.facebook.com/events/785260658648212/