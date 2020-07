Degustazioni e menu ad hoc per celebrare questo magnifico vino: “Serprino weekend” a La Roccola

«Amici questa settimana la dedichiamo ad un vino molto amato: il Serprino. Questo weekend proponiamo un menù a lui dedicato.

Degusrtazioni

Sabato 18 sarà possibile degustare dalle 9 alle 19 un calice di Serprino abbinato ad un crostino di pomodorini freschi e un fior di zucca fritto».

Il menu ad hoc

Per celebrare questo magnifico vino, unico ne suo genere, abbiamo voluto creare un menu che valorizzi le sue peculiarità. Prima su tutte la versatilità di essere un vino da tutto pasto. Eccovi la nostra proposta!

Serprino Weekend

Sabato 18 luglio ore 20.30

Domenica 19 luglio ore 12.30

Un menù interamente abbinato a questo fantastico vino da tutto pasto

Antipasto

Salumi di nostra produzione

sott’oli di casa

misto di verdure pastellate al Serprino e fritte

Primi

Risotto Serprino e pere

Cannelloni alle verdure

Secondi

Pollo pastellato al Serprino

Straccetti di Sorana all’olio E.V.O.

Contorni di stagione

Dolce

Piattino di dolcetti misti

Il menù comprensivo di vino, acqua, caffè è di 30 euro

è gradita la prenotazione

Il menù non è divisibile in due persone.

In caso di esigenze alimentari diverse si è pregati di comunicarlo alla prenotazione.

La Roccola 0429/94298 laroccola@libero.it www.laroccola.it Via Dietromonte 10 35030 Cinto Eugnaneo Padova (Provinciale Este-Vo)

