La Volpe Volante: inaugurazione della libreria eco-sostenibile per bambini a Padova

Domenica 15 settembre alle 16.30 inaugura "La Volpe Volante", nuova libreria eco-sostenibile per bambini in via Francesco Severi a Padova.

👉 Leggi il nostro articolo dedicato a "La Volpe Volante" e scopri la campagna di crowdfunding

Lo spirito

L'idea nasce da Olivera Miok e Francesca Soranzo, due mamme di Padova, con l'intento di dare la possibilità ai bambini di sviluppare ed esprimere il rispetto per l’ambiente. La maggiorparte dei libri e dei giocattoli sono prodotti con materiali da foreste certificate Fsc, oppure in carta e plastica riciclate, in cotone o bambù biologico, ma anche stampati o prodotti per ridurre le emissioni dei trasporti. Gli arredi sono altrettanto ecologici, realizzati con materiali di recupero e in cartone pressato, e ogni piccola scelta la facciamo pensando all’ambiente, e con occhio vigile anche all’etica lavorativa dei produttori.

La libreria è dedicata a bambini da 0 a 12 anni e sarà anche giocheria e caffetteria.

Contatti

La Volpe Volante

via Francesco Severi 7/8 -Padova

www.lavolpevolante.it