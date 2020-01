Festa del maiale a Montagnana, del radicchio a Maserà, gatti in fiera e spettacoli: il weekend a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.

Tutti gli eventi di VENERDÌ 17 GENNAIO

Tutti gli eventi di SABATO 18 GENNAIO

Tutti gli eventi di DOMENICA 19 GENNAIO

Sabato 18 e domenica 19 gennaio si svolge nel centro storico di Montagnana, in piazza Vittorio Emanuele, la tradizionale “Festa del maiale”: un antico rito della cultura contadina per “far su el mascio” che porta tanta gioia, facendo socializzare parenti, amici e tutta la comunità. Tutti i dettagli qui.

Torna nella sua ventunesima edizione la “Festa del radicchio” di Maserà in piazza del Municipio con il mercato dei prodotti tradizionali agricoli padovani e la mostra dei pregiati radicchi tipici. Non mancherà l'assaggio, ad offerta libera, del risotto al “Radicchio Bianco”. Il ricavato sarà devoluto a favore della Città della Speranza. Appuntamento domenica 19 gennaio, dalle ore 9 alle ore 19.

Ancora fino a martedì 21 gennaio la tradizionale festa d’Inverno in Sala Filatura-Ex Jutificio a Piazzola sul Brenta. Ogni sera un’orchestra diversa, per cantare, ballare e stare insieme in allegria. Non mancherà lo stand gastronomico. Tutti i dettagli qui.

Tornano i gatti più belli del mondo a Padova grazie alla 51esima mostra internazionale felina in Fiera. Centinaia di esemplari provenienti da tutta Italia ed Europa, campioni pluripremiati, sfileranno sotto gli occhi di una giuria internazionale sabato 18 e domenica 19 gennaio. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, ma anche per le famiglie. L’ingresso alle due giornate, dalle 9.30 alle 19, è gratis per tutti i bambini fino ai 10 anni. Per loro sarà allestita una speciale area ad hoc. Biglietto intero 12 euro, ridotto per gli over 65.

Due appuntamenti con il teatro Verdi. Venerdì 17 e sabato 18 gennaio per la rassegna “Divertiamoci a teatro”, Nino Frassica & Los Plaggers Band arrivano a Padova, ore 20.45, con un coinvolgente viaggio musicale tra i più divertenti classici della canzone e canzonetta. Ingresso intero da 10 a 38 euro. Domenica 19 gennaio, alle ore 16, “Favole al telefono” una “fiaba in musica” che trae spunto dall’omonima raccolta di Gianni Rodari. Un carosello musicale composto di favole in grado di parlare ai bambini di oggi e a quelli di allora. Ingresso 7 euro.