Padova pride, fiera campionaria, visite e sagre: gli eventi del weekend a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.

Tutti gli eventi di VENERDÌ 31 MAGGIO

Tutti gli eventi di SABATO 1 GIUGNO

Tutti gli eventi di DOMENICA 2 GIUGNO

Sabato 1 giugno è nuovamente Padova Pride! A 50 anni esatti da Stonewall Padova si colorerà nuovamente dei colori del Pride! L’appuntamento è in Piazza Garibaldi dalle ore 15. Il corteo partirà alle 16 e proseguirà fino al parco delle Mura. Poi, fino alle 4 del mattino, festa after pride.

La fiera campionaria internazionale di Padova, che si svolge dal 31 maggio al 9 giugno, festeggia quest’anno il suo centenario: l’unica fiera italiana in grado di poter vantare un simile primato. Appuntamento venerdì 31 maggio 16.30 – 24. Poi dal lunedì a venerdì 16.30 – 24, mentre sabato e domenica 10 – 24. Ingresso libero. Tutti i dettagli qui.

Dopo il successo della prima edizione, l’1 e 2 giugno torna a Padova il festival che apre i portoni dei giardini del centro storico. I giardini apriranno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 . Per accedere è necessario munirsi del braccialetto acquistabile presso l’infopoint di via Altinate 71 nei giorni del festival o in prevendita in piazza Caduti della Resistenza, 7 (al costo intero di 10 euro) fino al 30 maggio. Qui tutti i dettagli.

Dal 31 maggio al 5 giugno torna la 21esima edizione Festa dei bisi di Baone. Sei giorni di eventi e spettacoli per conoscere e gustare (ma nche acquistare) i famosi i Bisi di Baone, la perla verde dei Colli. Sabato 1 giugno sono in programma, su prenotazione, le degustazioni guidate dei migliori rossi del territorio “I cru di Baone, le perle rosse dei Colli Euganei”. Domenica 2 giugno appuntamento imperdibile con “Buongiorno Baone!” con lo chef Andrea Cesaro e la partecipazione straordinaria di Iva Zanicchi. Qui tutto il programma.

Sarà un sabato diverso quello del 1 giugno all’Arena di Montemerlo di Cervarese Santa Croce, con una nuova edizione di Armonie e sapori in Arena dove, per il quarto anno, la musica si unirà ai prodotti locali e l’enogastronomia. Appuntamento alle 18.30 con l’area gastronomica dove non mancheranno le degustazioni di prodotti tipici, pizza e gelati. Alle 21 a scaldare il pubblico arriva il Summertime Choir guidato da Walter Ferrulli. L’ingresso è gratuito!