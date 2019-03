Volontari, tutti in strada per ripulire i quartieri: all'Arcella e Forcellini arriva "Clean Up"

Già realizzata con successo lo scorso anno, la giornata di pulizie "Clean up: prendiamoci cura degli spazi del nostro quartiere” è organizzata dalla cooperativa Il Sestante in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato provinciale e la diocesi, oltre che supportata da AcegasApsAmga.

Dove e quando

Appuntamento il prossimo weekend, nel pomeriggio di sabato 16 marzo all'Arcella e la mattina di domenica a Forcellini. Una vera e propria chiamata a raccolta, rivolta a tutti coloro che vivono nei due popolosi quartieri, per dare una mano alla grande opera di pulizia collettiva. Per la pulizia all’Arcella il ritrovo è previsto per le 17 in via Stefano Dall’Arzere al civico 18, mentre domenica in Forcellini si partirà da piazza Prosdocimi alle 10. Per l'occasione AcegasApsAmga fornirà ai volontari dieci pinze in ferro per raccogliere i rifiuti, trenta paia di guanti e cinquanta sacchi per la raccolta. L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto "Diecimila ore di solidarietà” promosso dal Centro Servizi Volontariato di Padova e dalla diocesi di Padova, che chiama i giovani del territorio a impegnarsi per la realizzazione di progetti socialmente utili in diversi luoghi della provincia.