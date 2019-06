Tram deragliato, Lorenzoni: «Strumentalizzazioni indegne, andiamo avanti col progetto»

«A me dispiacciono queste strumentalizzazioni, cercare di cavalcare simili episodi non è degno di questa città»: non si è fatta attendere la replica di Arturo Lorenzoni dopo la conferenza stampa tenuta dall'opposizione in seguito al deragliamento del tram, avvenuto nella serata di lunedì 10 giugno.

Il vicesindaco di Padova ha parlato alla stampa a Palazzo Moroni, apparendo preoccupato per l'accaduto ma risoluto: «Bitonci si vuole muovere per bloccare il finanziamento? Non credo che sia tecnicamente possibile. C'è tutto l'interesse da parte nostra a fare le dovute e accurate valutazioni sulla sicurezza del mezzo, e siamo assolutamente disponibili a presentarci in commissione come richiesto per parlare della sicurezza del tram. Al momento non abbiamo nessun dato tecnico sull'incidente e le relative cause, lunedì sera sono stato sul posto col sindaco Giordani ma non c'erano e non ci sono ancora ipotesi. Andrea Ragona ha tutta la fiducia mia e del sindaco, è una persona preparata e non vedo perché la nostra fiducia debba venire meno. Da parte nostra cambia solo l'attenzione sulle tematiche legate alla sicurezza: la città vuole questo tram, la richiesta dei cittadini è fortissima. Referendum sul tram? Al momento non è ipotizzato. A me peraltro dispiacciono queste strumentalizzazioni: il fatto preoccupa ed è grave e va analizzato nei minimi dettagli, ma cercare di cavalcare simili episodi per fare polemiche non è degno di questa città. Mi hanno riferito anche che c'è chi auspicava un incidente più grave per poterci attaccare, questa non è civiltà. L'incidente verrà analizzato dall'Ustif (Ufficio speciale trasporti a impianti fissi). Ieri sera parlavano di 24 ore per ripristinare la circolazione, ma al momento non abbiamo certezze. I danni alla linea fortunatamente sono modesti. Noi andiamo avanti, la preoccupazione c'è ma le statistiche sull'effettiva sicurezza del tram sono abbastanza eloquenti e dunque rassicuranti»