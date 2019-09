In 15mila per sensibilizzare sul riscaldamento globale

Il corteo ha raggiunto alle 11 la zona Sacra Famiglia, transitando lungo la rotonda di via Cernaia dove sorge il cantiere per la realizzazione di un nuovo supermercato. Alcuni attivisti hanno raggiunto la sommità dell'edificio in costruzione, affiggendo uno striscione che cita «No climate change»