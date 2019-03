"Non una di meno": nessuno spazio a chi nega l'aborto

Un presidio per lanciare le giornate di mobilitazione che animeranno 8 e 9 marzo. Circa un centinaio di persone hanno volantinato e condiviso i principi che animano queste giornate in difesa dei diritti delle donne e contro la manifestazione antiabortista annunciata per il 9 e autorizzata dalla Questura.

«Per noi è importante rimarcare la continuità - spiegano le attiviste di Non Una di Meno - tra la giornata dell'8 e quella del 9. Non è solo una contromanifestazione per noi ma una vera e propria manifestazione in cui sosterremo di volere preservare la 194 ma ribadire la necessità che si vada ben oltre la 194, denunciando il dato del 70% di medici obiettori in Veneto».

Anche l'assessora alle politiche sociali, Marta Nalin, si è unita alle donne in piazza e oltre a rimarcare l'impossibilità dell'amministrazione di intervenire in merito della manifestazione che evidentemente non condivide, rimarca gli aspetti che animano questa mobilitazione.