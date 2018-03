Elezioni politiche, lo spoglio e i risultati in diretta: IL LIVE

Segui live dalle 23 i risultati delle elezioni politiche 2018: contributi, video tutto live su Padovaoggi

Il live

Ore 2.00 Il voto: si attesta sull'80,40% l'affluenza dei padovani alle urne

Ore 1.50 Il video di Ostellari (Lega): "I veneti hanno scelto Salvini"

Ore 1.40 Chiara la debacle del centrosinistra, in particolare del Partito Democratico, volano i Cinque Stelle,centrodestra al governo. "Ci siamo dati una regola - ha dichiarato a caldo l'ex ministro azzurro, Renato Brunetta - chi ottiene un voto in più esprimerà il proprio premier. Quindi io farei da ministro anche con Salvini a capo dell'Esecutivo. Non è pensabile invece una maggioranza Lega Nord e Cinque Stelle, ha vinto il centrodestra unito".“



Ore 1.20 L'affluenza a Padova si attesta sul 80,41%, rispetto all'84,34% di cinque anni fa

Ore 00.40 Dato affluenza di Padova città 77.53% rispetto 82.30% di cinque anni fa.

Ore 00.30 Exit poll, Camera, la coalizione di centrodestra avrebbe tra 225 e 265 seggi, l'M5s tra 195 e 235 mentre la coalizione di centro sinistra tra 115 e 155. A Leu andrebbero 12-20 seggi e agli altri 6-8. Al Senato la coalizione di centrodestra avrebbe tra 112-152 seggi, l'M5s tra 75 e 115 seggi, mentre la coalizione di centro sinistra tra 57 e 97 seggi. Leu ne avrebbe tra 2 e 6, altri uno.

Ore 00.25 Antonio De Poli (Noi con L’Italia Udc), candidato senato centrodestra Padova: “Spero che la coalizione di centrodestra abbia la maggioranza nel Paese, come pare dai primi dati. Questa è l’indicazione che è arrivata dagli italiani. Bisogna certamente riconoscere un risultato importante raggiunto dai Cinque Stelle. Tuttavia, l’unica coalizione che possa dare risposte importanti sia il centrodestra, è l’unica alternativa per dare stabilità all’Italia e per dare le risposte che servono ai cittadini. Gli italiani e i veneti in modo particolare hanno bisogno di certezze. Oltre il 79% dei veneti si è recato alle urne: penso che questo sia un grande segnale di democrazia e di partecipazione che non si vedeva da molto tempo".

Ore 00.20 Primi risultati in Veneto: 5 sezioni scrutinate su 4.739, Senato uninominale, Lega 36%, M5S 23%.

Ore 24.00 Dato 62 su 104 l'affluenza alle urne è del 81,45%

Ore 23.10 Inizia lo spoglio delle schede. Il dato parziale di affluenza (46 comuni su 104) è del 81,29%. Secondo i primi exit pool il Movimento 5 Stelle è il primo partito in Italia con 29,5%-32,5%, segue il Pd con 20%-23%, la Lega con 13%-16%, Forza Italia 12,5%-15,5%“

L'affluenza alle urne

Ore 19: Alle ore 19 il Comune di Padova ha fatto registrare il 65,42% di votanti. Il Comune più virtuoso San Giorgio in Bosco con oltre il 74% dei votanti, il Comune meno virtuoso è risultato Veggiano con "appena" il 51% circa di votanti.

Ore 12: Nella provincia di Padova, con dato definitivo di 104 comuni su 104, si è recato a votare il 21, 95% degli aventi diritto alla Camera. La medaglia d'oro a Megliadino San Fidenzio che ha fatto registrare un 28,12% di votanti. Maglia nera, invece, a Castelbaldo. A Padova città il dato definitivo è del 21,16%. Lunghe code ai seggi: dal liceo Fermi in zona Prato della Valle al liceo Pascoli di via Galileo Galilei. Una media di un quarto d'ora d'attesa anche per chi allo sportello dell'ufficio elettorale attendeva il rilascio delle schede.